Выборы президента в Иране: кто проходит во второй тур

В Иране прошел первый тур президентских выборов. На следующий этап проходят два кандидата - либерал Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

Перед стартом первого тура выборов еще два кандидата отказались от участия.

С избирательной гонки выбыли два других кандидата - консервативный спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф (он набрал 3,83 млн голосов) и бывший министр юстиции и внутренних дел Мостафа Пурмохаммади (за него проголосовали около 206 тысяч граждан Ирана).

Всего обработано более 24,5 млн голосов по всей стране. Как отмечают государственные органы Ирана, была зафиксирована рекордно низкая явка.

Что этому предшествовало

Напомним, 19 мая иранские СМИ сообщили, что вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, попал в аварию. Иранского лидера также сопровождали министр иностранных дел и ряд других чиновников.

Позже стало известно, что президент Ирана и другие пассажиры вертолета погибли. Их тела обнаружили после длительной поисковой операции.

После этого в Иране назначили досрочные президентские выборы. Детальнее о том, как проходят выборы в Иране, который поставляет оружие России - в материале РБК-Украина.

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