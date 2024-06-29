ua en ru
Сб, 29 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Выборы президента в Иране: кто проходит во второй тур

Тегеран, Суббота 29 июня 2024 14:04
UA EN RU
Выборы президента в Иране: кто проходит во второй тур Фото: кандидат в президенты Ирана Масуд Пезешкиян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Иране прошел первый тур президентских выборов. На следующий этап проходят два кандидата - либерал Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

По предварительным результатам, Пезешкиян набрал 10,4 млн голосов (42,5%), а Джалили - 9,5 млн голосов (38,6%).

Всего обработано более 24,5 млн голосов по всей стране. Как отмечают государственные органы Ирана, была зафиксирована рекордно низкая явка.

С избирательной гонки выбыли два других кандидата - консервативный спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф (он набрал 3,83 млн голосов) и бывший министр юстиции и внутренних дел Мостафа Пурмохаммади (за него проголосовали около 206 тысяч граждан Ирана).

Перед стартом первого тура выборов еще два кандидата отказались от участия.

Второй тур президентских выборов должен состояться в следующую пятницу, 5 июля.

Что этому предшествовало

Напомним, 19 мая иранские СМИ сообщили, что вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, попал в аварию. Иранского лидера также сопровождали министр иностранных дел и ряд других чиновников.

Позже стало известно, что президент Ирана и другие пассажиры вертолета погибли. Их тела обнаружили после длительной поисковой операции.

После этого в Иране назначили досрочные президентские выборы. Детальнее о том, как проходят выборы в Иране, который поставляет оружие России - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Президентские выборы Президент
NEWS
"Базовый прогноз". Украинцы могут быть по 12 часов без света зимой, - Yasno
"Базовый прогноз". Украинцы могут быть по 12 часов без света зимой, - Yasno
DAILY
Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США