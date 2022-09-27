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Вибори після війни. ЦВК висвітлила головні дилеми та шляхи їхнього вирішення

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Вівторок 27 вересня 2022 21:24
Вибори після війни. ЦВК висвітлила головні дилеми та шляхи їхнього вирішення Фото: ЦВК висвітлила головні дилеми виборів після війни (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красінський, Єлизавета Драбкіна

Через знищення важливої інфраструктури окупантами та вимушене покидання громадянами своїх домівок ЦВК прогнозує можливі проблеми під час майбутнього проведення виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Через це може знадобитися перегляд виборчого законодавства та внесення до нього відповідних системних змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Так, Комісія надіслала відповідному комітету Верховної ради пропозиції щодо врегулювання основних процедурних моментів щодо внесення змін до Виборчого кодексу, Кодексу адміністративного судочинства та інших законів України.

Зокрема, проектом закону пропонується передбачити можливість утворення на тимчасовій основі додаткових виборчих дільниць та додаткових закордонних виборчих дільниць.

Так, на території України у разі необхідності додаткові виборчі дільниці утворювалися б у місцях компактного поселення ВПО. На території іноземних держав додаткові виборчі дільниці могли б утворюватися як при закордонній дипломатичній установі України, так і поза її межами.

Окрім того, ЦВК пропонує низку змін до виборчого законодавства, що стосуватимуться кандидатів на виборах. Зокрема, щодо права висування кандидатів, яке не може бути реалізовано через політичну партію та її місцеві організації, якщо діяльність такої партії заборонено або її реєстрацію анульовано в установленому законом порядку.

Ще одним правовим наслідком заборони діяльності політичної партії, на думку Комісії, має стати заборона здійснення заміщення нардепів, депутатів ВР Криму, місцевих рад, повноваження яких достроково припинені та які були обрані за виборчими списками політичних партій (місцевих організацій політичних партій), діяльність яких заборонено.

Окрім того, на переконання Комісії, слід до розумної міри підсилити наявні у виборчому законодавстві обмеження щодо здійснення спостереження за виборами особами, дії яких можуть загрожувати основам нацбезпеки, оскільки ризики впливу іноземних держав, зокрема РФ, на внутрішні справи в Україні через втручання у виборчий процес залишаються досить високими.

ЦВК також підкреслює необхідність встановлення безумовного порядку фінансування підготовки та проведення виборів місцевою радою.

Комісія взяла до уваги також необхідність удосконалення чинного законодавства в частині регулювання процедури встановлення неможливості проведення виборів на окремих територіях та виборчих дільницях.

Також можливого обговорення потребуватиме питання організації підготовки та проведення виборів на відповідних територіях, зокрема, після деокупації Кримського півострова.

Нагадаємо, що ЦВК засудила протиправне проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, а їхні "результати" постановила не визнавати.

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Центральна виборча комісія
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