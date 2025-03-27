Вибори під час перемир’я: що про це думають українці
Дані усіх опитувань показують, що українці проти виборів до завершення війни. Соціологи вирішили поцікавитися, як вони ставляться до проведення виборів в умовах перемир’я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування КМІС.
Варіант без гарантій безпеки
У разі тимчасового перемир’я без гарантій безпеки 77% висловлюються проти виборів і обирають варіант, що вибори мають бути лише "після отримання гарантій безпеки або остаточної мирної угоди і повного завершення війни".
При цьому 8% відповіли, що в таких умовах варто проводити вибори, а 11% відповіли, що вибори треба проводити прямо зараз, навіть не чекаючи перемир’я.
Тобто загалом 19% підтримують проведення виборів зараз або у разі перемир’я навіть без гарантій безпеки.
Варіант з гарантіями безпеки
Навіть у разі перемир’я з гарантіями безпеки абсолютна більшість - 78% - проти проведення виборів і говорять, що вибори мають бути після остаточної мирної угоди та повного завершення війни.
Загалом 19% підтримують проведення виборів (після перемир’я з гарантіями безпеки або навіть прямо зараз).
Коментар КМІС
Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, можна не сумніватися, що в українців є накопичені питання до влади та обґрунтована критика окремих дій і рішень. Також можна не сумніватися, що українці хотіли б перезавантаження та хотіли б бачити нові компетентні обличчя на відповідальних посадах, додав він.
"Проте українці зберігають категоричність, що це є суверенним правом українців вирішувати, коли саме мають проводитися вибори. Наразі запиту на вибори немає, і навпаки стабільно переважна більшість підкреслюють, що вибори можливі лише після завершення війни", - констатував Грушецький
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж з 12 до 22 березня 2025 року серед 1326 респондентів.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, нинішня влада в Україні викликає у громадян широкий спектр почуттів. Найчастіше говорили про розчарування (32% серед усіх респондентів) і надію (28%). Далі йдуть такі відповіді, як сором (17%), злість (16%), співчуття (15%), гордість (13%), ненависть (11%). Відносно найменше респондентів говорили про страх (8%), вдячність (8%), байдужість (6%), симпатію (6%) і сміх (4%).
За даними опитування Центру Разумкова, більшість українців виступають проти виборів під час війни. Голосування повинно пройти або одразу після скасування воєнного часу, або через пів року - рік.