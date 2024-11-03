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Вибори в Молдові: ЦВК оприлюднила попередні результати другого туру

Фото: люди голосують на виборах у Молдові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 3 листопада, у Молдові відбувся другий тур президентських виборів. За попередніми даними, лідирує опозиціонер Олександр Стояногло.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт Центральної виборчої комісії (ЦВК) Молдови.

Станом на 22:15 попередньо підраховано понад 80% голосів, а саме - 80,67%, тобто - 1 112 675.

За Олександра Стоянлого за цими даними віддали голоси 51,66%, що дорівнює 574 754 виборцям.

За Майю Санду 48,34%, тобто - 537 921 виборець.

Водночас зазначимо, що підрахунок голосів на виборчих дільницях за кордоном толком не розпочався. Це означає, що ситуація може змінитися, адже при підрахунку лише 7,79% Санду має значну перевагу.

Так, за попередніми підрахунками, за чинного президента віддали голоси 74,13% або ж 5008 виборців.

За Стояногло 25,87%, що дорівнює 1748 виборцям.

Зазначимо, що ідентичну ситуацію можна було спостерігати під час першого туру президентських виборів, особливо на референдумі про прагнення країни йти в ЄС. Тоді, згідно з підрахунками всередині Молдови, "за" висловилися менш як 50% громадян. Але після підрахунку голосів на виборчих дільницях закордоном, позначку було подолано.

Нагадаємо, що на другому турі президентських виборів у Молдові було зафіксовано рекордну явку виборців. Понад 50% громадян зробили свій вибір.

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МолдоваМая Санду