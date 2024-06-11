Виборча кампанія Байдена назвала Трампа "засудженим злочинцем"

"Дональд Трамп - засуджений злочинець, який спричинив найбільший сплеск насильницьких злочинів за понад століття", - наголосив речник виборчої кампанії чинного президента США Джо Байдена Аммар Мусса.

Він привернув увагу до останнього звіту щодо злочинної активності у США, на який зазвичай зважають республіканські виборці. Згідно з ним після приходу Байдена до влади насильницьких злочинів значно поменшало, і їхня кількість продовжує скорочуватися.

Дані свідчать, що на початку цього року їх стало менше на 15% у порівнянні з аналогічним періодом 2023-го, причому вбивств і зґвалтувань - на 26%.

"Президент Байден наполегливо працював, щоб навести порядок у безладі, і це працює", - підкреслив речник кампанії чинного президента.

Він зауважив, що американці не можуть дозволити собі ще 4 роки правління Трампа, який намагається позбавити коштів правоохоронні органи та обіцяє помилувати бунтівників, котрі відзначилися жорстокістю під час нападу на Капітолій.