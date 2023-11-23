На виборах у Нідерландах перемагають ультраправі. Вони проти допомоги Україні

На парламентських виборах у Нідерландах з відривом перемагає ультраправа "Партія свободи" (PVV) на чолі з Гертом Вілдерсом. Вони виступають проти допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати екзитполів та NOS.

Станом на ранок 23 листопада у Нідерландах порахували майже всі голоси - 98%. Явка виборців склала 77,8%.

З явним відривом у Нідерландах перемогу здобули ультраправі з "Партії свободи" (PVV). Її очолює Герт Вілдерс, він буде формувати новий уряд. Ультраправі отримали 37 місць у парламенті зі 150.

Друге місце посіла коаліція "Ліво-зелених" і лейбористів (GroenLinks-PvdA). Альянс очолює колишній віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс. Вони отримають 25 мандатів.

На третьому місці з 24 мандатами у парламенті "Народна партія за свободу і демократію" (VVD) чинного прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Також 20 місць забрала нова партія "Новий суспільний договір" (NSC) на чолі з Пітером Омцігтом. Решту мандатів отримали інші партії.

Чого чекати Україні

ЗМІ наголошують, що у Нідерландах буде тривалий процес утворення коаліції. Герт Вілдерс, партія якого отримала найбільше мандатів, ймовірно, спробує сформувати уряд разом з партією Рютте та "Новим суспільним договором".

Проте переговори можуть бути важкими, бо інші політичні сили не підтримують погляди ультраправих.

Вілдерс має антиісламську позицію і пропонує закрили всі мечеті у Нідерландах. Крім того, політик виступає проти посилення співпраці з ЄС, хоче скоротити виплати і блокувати розширення союзу.

Нідерландець підтримує політику прем'єра Угорщини Віктора Орбана, а також виступає за припинення надання Україні військової допомоги. За його словами, зброя потрібна самим Нідерландам.

Нагадаємо, наразі уряд Нідерландів очолює Марк Рютте. Він перебуває на посаді з 2010 року. За попередніми даними, Рютте залишить свою посаду у першій половині 2024 року.

Наприкінці жовтня прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що був би зацікавлений у тому, щоб змінити Столтенберга на посаді генсека НАТО.

Західні видання кажуть, що Рютте є явним лідером серед претендентів на пост генерального секретаря альянсу.