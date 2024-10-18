Вибіркові перевірки постачальників ДОТ є причиною неякісного харчування ЗСУ, – член Антикорради

Так, за даними Геращенка, кілька днів тому ДОТ припинив договірні відносини з компанією "Трейд Граніт Інвест". Це сталося лише на тій підставі, що у ЗМІ з’явилась стаття, в якій військовий поскаржився журналістам на консервовану продукцію.

"Я вітаю таку оперативність роботи ДОТ. Але, навіть не дочекавшись результатів випробування, з компанією готові розірвати відносини", - сказав член Антикорупційної ради і висловив своє здивування, чому ДОТ не розриває договори з іншими постачальниками, коли їхні порушення чітко встановлені.

Геращенко зазначив, що у компанії "Трейд Граніт Інвест" зафіксовано лише два порушення, тоді як у Буського консервного завода їх 176, ТОВ "АСІКС ГРУП" - 114, ТОВ "Міт Пром" - 51, ТОВ "Контракт прод резерв" - 34.

Він повідомив, що особисто брав участь у перевірках окремих військових частин, і влітку цього року неодноразово був у Житомирські області на складах Буського консервного заводу.

"Скажу чесно, я був неприємно вражений, на яких складах зберігалася на той час продукція даного постачальника Міноборони. Гнилі стіни, бруд, сморід, – саме так можна описати морозильну камеру, в якій я побачив продукти харчування", - розповів Геращенко.

Тоді ДОТ пообіцяв, що цей постачальник терміново змінить склад, але інформація про це відсутня.

"Яким чином ДОТ ще в березні 2024 року зміг допустити до роботи цей склад в Житомирській області і не побачив ряд виявлених грубих порушень та проблем? А також, чому при виявленні грубих порушень не було розірвано контракт з постачальником?", - обурюється член Антикорради.

Він також нагадав, що в серпні 2024 року постачальник ТОВ "Охтирка м’ясопродукт" привіз в одну із військових частин Чернігівської області партію консервованої продукції без відповідних протоколів випробовування. Однак з ним не розірвали договірних відносин, на відміну від ситуації з "Трейд Граніт Інвест".

Минулого місяця спільно з МОУ Геращенко брав участь у перевірці окремих складів Миколаївщини. Постачальником даної продукції є ТОВ "Асікс Груп". Тоді було виявлено на складах гнилі яйця, а також фальсифіковане масло. Але постачальника теж не замінили.

"Отож, хочу звернутися до Державного оператора тилу: дуже прошу не бути вибірковими по відношенню до постачальників. Адже ваша вибірковість несе в собі прямі корупційні ризики та навіть може призвести до підриву обороноздатності країни, зокрема коли це стосується південних та східних регіонів України", - заявив Геращенко.