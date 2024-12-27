Вибір професіоналів: футболісти й тренери УПЛ проголосували за найкращого в 2024 році

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Zbirna .

Найкращим другий рік поспіль став півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков. Переможець отримав 379 балів.

Друга позиція у Олексій Гуцуляка з житомирського "Полісся" – 187 пунктів. А замкнув топ-3 його одноклубник Олександр Назаренко – 112 очок.

У опитуванні брали участь по 15 гравців і одному тренеру від кожної команди УПЛ, які називали свою трійку. Всього в анкетах було згадано 96 виконавців.

379 бали Судакова – це 49% від максимального числа. На перше місце його поставили 92 учасника голосування, на друге – 43, на третє – 17. В сумі за одного з лідерів національної збірної України проголосували 152 респонденти – 59%. Це лише шостий випадок в історії, коли переможець референдуму зумів повторити своє минулорічне досягнення.

Зазначимо, що опитування футболістів і тренерів, які самі визначають найкращого в чемпіонаті країни, проводиться з 1995 року. Це найстарший футбольний референдум в Україні. Заснували його журналісти газети "Команда". А після того, як у 2016 році відання припинило існування, прапор підхопив сайт Zbirna.