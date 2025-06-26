"Ви знаєте Трампа?": Зеленський жартом відповів, що Європа має зробити для України

Президент України Володимир Зеленський озвучив, що має зробити Європа, аби допомогти Україні перемогти. Глава держави згадав про президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час засідання ПАРЄ.
Зеленський наголосив, що ключ до української перемоги - це не лише військова чи фінансова підтримка, а стратегічна єдність усього демократичного світу, зокрема між ЄС та США.
"Ви знаєте президента Трампа? Нам потрібні міцні зв'язки з ним. Нам потрібна єдність між Європою та Сполученими Штатами, і тоді ми переможемо", - сказав Зеленський, викликавши усмішки в залі.
Зазначимо, що Володимир Зеленський вже не вперше наголошує на важливості трансатлантичної єдності у боротьбі з агресією РФ.
Окрему увагу президент України звернув на необхідність жорсткіших санкцій проти Росії, наголосивши, що Захід має діяти рішуче:
"Щоб зменшити російські апетити, потрібно накладати санкції. Наскільки це можливо: на банки, енергетичний сектор, компоненти для оборонної промисловості. Це стосується Європи, Азії, Китаю, Тайваню та інших країн, де компанії досі продають РФ компоненти, які ті використовують для виробництва ракет", — заявив Зеленський.
За словами президента, без цих технологічних комплектуючих Росія не зможе виготовляти таку кількість озброєння, яке щодня запускається по українських містах. Він закликав світ не просто не допомагати ворогу - а активно блокувати його військову машину.
Нагадаємо, ще 2024 року Інститут вивчення війни (ISW) писав, що російський диктатор Володимир Путін продовжує розраховувати на те, що Захід залишить Україну і це сприятиме досягненню військових цілей Кремля.
Тим часом в Гаазі відбувся черговий саміт НАТО за участі президентів України та США - Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Генсек НАТО Марк Рютте підкреслив, що Альянс буде допомагати “якісно й надовго” - щоб у мирний час Україна мала змогу спиратись на чіткі гарантії.
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