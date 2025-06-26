"Ви знаєте Трампа?": Зеленський жартом відповів, що Європа має зробити для України

Зеленський наголосив, що ключ до української перемоги - це не лише військова чи фінансова підтримка, а стратегічна єдність усього демократичного світу, зокрема між ЄС та США.

"Ви знаєте президента Трампа? Нам потрібні міцні зв'язки з ним. Нам потрібна єдність між Європою та Сполученими Штатами, і тоді ми переможемо", - сказав Зеленський, викликавши усмішки в залі.

Зазначимо, що Володимир Зеленський вже не вперше наголошує на важливості трансатлантичної єдності у боротьбі з агресією РФ.

Окрему увагу президент України звернув на необхідність жорсткіших санкцій проти Росії, наголосивши, що Захід має діяти рішуче:

"Щоб зменшити російські апетити, потрібно накладати санкції. Наскільки це можливо: на банки, енергетичний сектор, компоненти для оборонної промисловості. Це стосується Європи, Азії, Китаю, Тайваню та інших країн, де компанії досі продають РФ компоненти, які ті використовують для виробництва ракет", — заявив Зеленський.

За словами президента, без цих технологічних комплектуючих Росія не зможе виготовляти таку кількість озброєння, яке щодня запускається по українських містах. Він закликав світ не просто не допомагати ворогу - а активно блокувати його військову машину.