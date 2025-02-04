"Ви не захочете це пропустити": журналіст Пірс Морган анонсував інтерв’ю із Зеленським

Британський журналіст та телеведучий анонсував інтерв'ю із президентом Володимиром Зеленським. Він поспілкувався з українським лідером після скандального інтерв'ю з Такером Карлсоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Пірса Моргана у соціальній мережі Х (Twitter).

Британський журналіст заявив, що записав 90-хвилинну розмову з президентом України. І відео буде оприлюднене на його YouTube-каналі ввечері 4 лютого.

За словами Моргана, його бесіда із Зеленським була "напрочуд відвертою, показовою і новинною".

"Ви не захочете пропустити це", - написав Морган у пості в соцмережі Х.



Фото: Пірс Морган анонсував інтерв'ю із Зеленським (x.com/piersmorgan)

Зазначимо, що ця розмова вийде після опублікованого Морганом інтерв'ю з американським колегою Такером Карлсоном, який зробив низку скандальних заяв щодо України і самого президента Володимира Зеленського.

Зокрема, Карлсон під час спілкування з Морганом назвав Зеленського "диктатором". Свою думку він підкріпив тим, що український президент нібито є "нелегітимним" через відсутність виборів в Україні. Саме таку тезу часто просуває російський диктатор Володимир Путін.

"Перша характеристика диктатора - це те, що він не обраний. Зеленський не обраний. Він також заборонив релігійну конфесію, усунув своїх політичних противників і заборонив мовну групу. Все це ознаки диктатури", - висловився Карлсон в інтерв'ю Моргану.

Крім того, скандальний американський оглядач заявив, що вважає Путіна "розумним" і "захоплюється" тим, що він зробив для РФ. При цьому він додав, що не має наміру "поклонятися" глава Кремля, оскільки той є диктатором.

Нагадаємо, що в лютому минулого року Такер Карлсон взяв інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна. Після чого він визнав, що глава Кремля не вміє пояснювати та бути послідовним. Саме інтерв'ю розкритикували ряд українських і світових лідерів, а у чинній тоді адміністрації президента Джо Байдена запевнили: все, що пролунало в інтерв'ю, не вплине на думку американців.