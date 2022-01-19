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Везли в нейропсихиатрическую больницу: в Польше украинец сбежал от медиков

Автор: Иванна Шовкун

В польском городе Костян несколько дней разыскивали украинца. Он сбежал с автомобиля скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на koscian naszemiasto.

34-летнего мужчину в Великопольском воеводстве 5 дней разыскивала полиция. Тот сбежал от медиков 10 января, когда его везли в нейропсихиатрическую больницу. После этого он не появлялся дома, а родные не могли с ним связаться.

Правоохранителям все же удалось разыскать украинца. Его обнаружили в в селе Келчево, что в примерно 3 километрах от Костяна. Он был физически невредим.

Мужчину отправили на медицинское обследование. После этого его передали под опеку родственника.

Напомним, 13 января в Черновцах средь бела дня произошла стрельба в результате которой пострадал мужчина. Правоохранители уже задержали преступника, который пытался сбежать из города.

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Польша