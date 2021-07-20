"Везде одинаковые": Кулеба сравнил действия России на оккупированных территориях в Грузии и в Украине

Глава МИД рассказал о вчерашнем визите на разграничительную линию между Грузией и оккупированной территорией Абхазии.

"В который раз убеждаешься, что действия России везде одинаковы. Неформальная поддержка по принципу "нас там нет", попытка ввести своих миротворцев, в грузинском случае это удалось, потом начинается паспортизация, русификация и бордиризация (укрепление границ между оккупированными территориями и Грузией). Все это мы хорошо знаем на нашем примере", - сказал Кулеба.

Министр убежден, что "у россиян работает одна и та же схема", а соответственно и "противодействовать российским намерениям нужно вместе".