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"Везде одинаковые": Кулеба сравнил действия России на оккупированных территориях в Грузии и в Украине

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия имеет одинаковый сценарий действий на оккупированных территориях в Грузии и на востоке Украины. Он призвал объединить усилия в противодействии Кремлю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Кулебы в Facebook.

Глава МИД рассказал о вчерашнем визите на разграничительную линию между Грузией и оккупированной территорией Абхазии.

"В который раз убеждаешься, что действия России везде одинаковы. Неформальная поддержка по принципу "нас там нет", попытка ввести своих миротворцев, в грузинском случае это удалось, потом начинается паспортизация, русификация и бордиризация (укрепление границ между оккупированными территориями и Грузией). Все это мы хорошо знаем на нашем примере", - сказал Кулеба.

Министр убежден, что "у россиян работает одна и та же схема", а соответственно и "противодействовать российским намерениям нужно вместе".

Как известно, в сентябре 2008 года Россия признала независимость Абхазии. Впоследствии там создали российские военные базы, которые, согласно "договору" между оккупантами и Кремлем, будут там размещены 49 лет.

В то же время, в НАТО заявили, что не намерены признавать законность каких-либо договоренностей между Россией и регионами Грузии - Абхазией и Южной Осетией. НАТО считает, что российско-абхазский договор нарушает условия договоренности о прекращении огня, которые были достигнуты при посредничестве Европейского союза в ходе вооруженного столкновения в Южной Осетии в 2008.

Тбилиси, со своей стороны, рассматривает Абхазию как часть страны и предлагает ей широкую автономию в составе Грузии.

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ГрузияДмитрий Кулеба