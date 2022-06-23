На въезде в Киев остановили мужчину с полной машиной оружия

По информации ведомства, водителя "Мазды" остановили для проверки при въезде в столицу.

Так, во время осмотра его авто пограничники обнаружили гладкоствольное оружие, три снаряженные магазина, один пустой и патроны калибра 5,45, 7,62 и 308.

"С собой мужчина имел удостоверение охотника, но оно принадлежало не ему. Никаких разрешительных документов на оружие и документов, подтверждающих его принадлежность к военному формированию, мужчина не имел", - говорится в сообщении.

Указано, что оружие и боеприпасы у гражданина изъяли и передали сотрудникам Нацполиции.

Напомним, недавно в Одесской области правоохранители задержали мужчину, который нелегально торговал оружием.

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