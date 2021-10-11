UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На въезде в Черкассы с каневского направления начался ремонт дороги

Автор: Наталия Гурковская

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовал ремонт дороги на въезде в Черкассы с каневского направления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Черкасской ОГА Александра Скичко.

Ремонт охватил улицы Каневскую и Дахновскую. Дорожники уже демонтировали старое покрытие, сейчас идет установка бортов.

"Вместо маневрирования между ямами, въезд в город с каневского направления будет комфортным", - подчеркнул Скичко.

По его словам, дорожники также восстанавливают 10-километровый участок пути "Р-10/Р-09/ - Черкассы - Чигирин - Кременчуг". В прошлом году по президентской программе на этой дороге были обновлены первые 30 километров.

В этом году на Черкасчине по программе "Большая стройка" планируется обновить около 360 км дорог.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году "Большая стройка" охватит 4,5 тыс км государственных и 2 тыс км местных дорог по всей Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка