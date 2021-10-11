На въезде в Черкассы с каневского направления начался ремонт дороги
В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовал ремонт дороги на въезде в Черкассы с каневского направления.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Черкасской ОГА Александра Скичко.
Ремонт охватил улицы Каневскую и Дахновскую. Дорожники уже демонтировали старое покрытие, сейчас идет установка бортов.
"Вместо маневрирования между ямами, въезд в город с каневского направления будет комфортным", - подчеркнул Скичко.
По его словам, дорожники также восстанавливают 10-километровый участок пути "Р-10/Р-09/ - Черкассы - Чигирин - Кременчуг". В прошлом году по президентской программе на этой дороге были обновлены первые 30 километров.
В этом году на Черкасчине по программе "Большая стройка" планируется обновить около 360 км дорог.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году "Большая стройка" охватит 4,5 тыс км государственных и 2 тыс км местных дорог по всей Украине.