На в'їзді до Черкас з канівського напрямку почався ремонт дороги

У рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартував ремонт дороги на в'їзді у Черкаси з канівського напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook очільника Черкаської ОДА Олександра Скічка.

Ремонт охопив вулиці Канівську та Дахнівську. Дорожники вже демонтували старе покриття, наразі триває установка бортів.

"Замість маневрування між ямами, в’їзд у місто з канівського напрямку буде комфортним", - підкреслив Скічко.

За його словами, дорожники також відновлюють 10-кілометрову ділянку шляху "Р-10/Р-09/ - Черкаси - Чигирин - Кременчук". Торік за президентською програмою на цій дорозі було оновлено перші 30 кілометрів.

Цього року на Черкащині за програми "Велике будівництво" планується оновити близько 360 км доріг.