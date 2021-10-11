На в'їзді до Черкас з канівського напрямку почався ремонт дороги
У рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартував ремонт дороги на в'їзді у Черкаси з канівського напрямку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook очільника Черкаської ОДА Олександра Скічка.
Ремонт охопив вулиці Канівську та Дахнівську. Дорожники вже демонтували старе покриття, наразі триває установка бортів.
"Замість маневрування між ямами, в’їзд у місто з канівського напрямку буде комфортним", - підкреслив Скічко.
За його словами, дорожники також відновлюють 10-кілометрову ділянку шляху "Р-10/Р-09/ - Черкаси - Чигирин - Кременчук". Торік за президентською програмою на цій дорозі було оновлено перші 30 кілометрів.
Цього року на Черкащині за програми "Велике будівництво" планується оновити близько 360 км доріг.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що цього року "Велике будівництво" охопить 4,5 тис км державних та 2 тис км місцевих доріг по всій Україні.