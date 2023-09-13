Вето на законопроект про електронні декларації та презентація iPhone 15: новини за 12 вересня

Війна Росії проти України: останні новини

Зеленський ветував законопроект про електронні декларації

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час відеозвернення.

"Вранці надійшов із Верховної Ради України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Обмеження неприйнятні", - сказав він та додав, що декларації мають бути відкритими.

Відновлення е-декларування. У Раді з'явився текст пропозицій президента

На сайті Верховної ради з’явилася пропозиція президента Володимира Зеленського до ветованого законопроєкту про електронне декларування.

Dynamic Island для всіх моделей. Apple представила iPhone 15: характеристики

На вересневій презентації Apple представили лінійку смартфонів iPhone 15. Вона складається з базових iPhone 15 та 15 Plus, а також iPhone 15 Pro та Pro Max.

РБК-Україна у матеріалі докладніше розповідає про новинки.

Не лише iPhone 15. Що ще показали на презентації Apple

Американська компанія Apple сьогодні показала оновлену лінійку iPhone 15. Але самими лише смартфонами презентація не обмежилася.

Докладніше про те, які ще гаджети випустила Apple, - у добірці РБК-Україна.

Прем'єр Польщі зробив категоричну заяву про заборону імпорту зерна з України

Матеуш Моравецький заявив, що Польща не збирається знімати заборону щодо імпорту агропродукції з України і на це рішення не вплине навіть думка представників ЄС у Брюсселі.

"Польща не дозволить торгувати українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення брюссельських чиновників, ми не відкриємо наших кордонів", - сказав прем'єр-міністр Польщі.

У ПАРЄ визнали Росію диктатурою

Комітет ПАРЄ висловив занепокоєння щодо легітимності та законності поправок до Конституції Росії, які дозволили диктатору Володимиру Путіну залишатися на посаді до 2036 року.

Росіяни хочуть заморозити війну і перетворити шокуючі події у буденність, - Зеленський

"Вони (росіяни - ред.) хочуть, щоб геноцид став чимось, що грає на задньому плані. Вони хочуть заморозити війну та перетворити шокуючі події на щось повсякденне", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що світ ще недостатньо об'єднався проти таких дій Росії, тож Україна намагається налагодити нові партнерські відносини.

Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК в Україні від початку війни

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо перевірки висновків військово-лікарських комісій з початку повномасштабного вторгнення