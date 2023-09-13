Вето на законопроект про електронні декларації та презентація iPhone 15: новини за 12 вересня

Президент Володимир Зеленський ветував законопроект про електронні декларації. А компанія Apple представила iPhone 15.
РБК-Україна зібрало головні новини за 12 вересня.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час відеозвернення.
"Вранці надійшов із Верховної Ради України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Обмеження неприйнятні", - сказав він та додав, що декларації мають бути відкритими.
На сайті Верховної ради з’явилася пропозиція президента Володимира Зеленського до ветованого законопроєкту про електронне декларування.
На вересневій презентації Apple представили лінійку смартфонів iPhone 15. Вона складається з базових iPhone 15 та 15 Plus, а також iPhone 15 Pro та Pro Max.
РБК-Україна у матеріалі докладніше розповідає про новинки.
Американська компанія Apple сьогодні показала оновлену лінійку iPhone 15. Але самими лише смартфонами презентація не обмежилася.
Докладніше про те, які ще гаджети випустила Apple, - у добірці РБК-Україна.
Матеуш Моравецький заявив, що Польща не збирається знімати заборону щодо імпорту агропродукції з України і на це рішення не вплине навіть думка представників ЄС у Брюсселі.
"Польща не дозволить торгувати українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення брюссельських чиновників, ми не відкриємо наших кордонів", - сказав прем'єр-міністр Польщі.
Комітет ПАРЄ висловив занепокоєння щодо легітимності та законності поправок до Конституції Росії, які дозволили диктатору Володимиру Путіну залишатися на посаді до 2036 року.
"Вони (росіяни - ред.) хочуть, щоб геноцид став чимось, що грає на задньому плані. Вони хочуть заморозити війну та перетворити шокуючі події на щось повсякденне", - сказав президент.
Зеленський наголосив, що світ ще недостатньо об'єднався проти таких дій Росії, тож Україна намагається налагодити нові партнерські відносини.
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо перевірки висновків військово-лікарських комісій з початку повномасштабного вторгнення
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