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Во Вьетнаме большинство учеников вернулись на учебу после 3-месячного перерыва

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 11:59
Во Вьетнаме большинство учеников вернулись на учебу после 3-месячного перерыва
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

В стране ослабляют карантин

В понедельник, 4 мая, большинство из 22 миллионов учащихся во Вьетнаме вернулись на учебу после трехмесячного перерыва, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, 18 из 63 провинций страны и центральных городов откроют все школы, начиная с сегодняшнего дня, а еще 30 открывают начальные школы и детские сады.

Десять других населенных пунктов, включая основные города Ханой и Хошимин, позже возобновят обучение в начальных школах и детских садах.

"Во многих школах переставлены парты, в то время как другим пришлось подумать о разделении классов на более мелкие, но во многих школах возникают трудности с соблюдением минимального расстояния в один метр среди учащихся из-за нехватки учителей и классных комнат", - говорится в сообщении информационного агентства Вьетнама.

Кроме того, некоторые школы изменили расписание занятий и будут продолжать преподавать через Интернет и по телевидению.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии начался второй этап ослабления карантина. В некоторых регионах страны открылись школы, церкви и торговые центры.

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