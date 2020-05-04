Во Вьетнаме большинство учеников вернулись на учебу после 3-месячного перерыва

Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

В стране ослабляют карантин

В понедельник, 4 мая, большинство из 22 миллионов учащихся во Вьетнаме вернулись на учебу после трехмесячного перерыва, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, 18 из 63 провинций страны и центральных городов откроют все школы, начиная с сегодняшнего дня, а еще 30 открывают начальные школы и детские сады.