Во Вьетнаме большинство учеников вернулись на учебу после 3-месячного перерыва

Десять других населенных пунктов, включая основные города Ханой и Хошимин, позже возобновят обучение в начальных школах и детских садах.
"Во многих школах переставлены парты, в то время как другим пришлось подумать о разделении классов на более мелкие, но во многих школах возникают трудности с соблюдением минимального расстояния в один метр среди учащихся из-за нехватки учителей и классных комнат", - говорится в сообщении информационного агентства Вьетнама.
Кроме того, некоторые школы изменили расписание занятий и будут продолжать преподавать через Интернет и по телевидению.
Напомним, ранее сообщалось, что в Германии начался второй этап ослабления карантина. В некоторых регионах страны открылись школы, церкви и торговые центры.