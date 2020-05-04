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У В'єтнамі більшість учнів повернулися на навчання після 3-місячної перерви

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 11:59
У В'єтнамі більшість учнів повернулися на навчання після 3-місячної перерви
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

У країні послаблюють карантин

У понеділок, 4 травня, більшість з 22 мільйонів учнів у В'єтнамі повернулися на навчання після тримісячної перерви, введеної через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, 18 з 63 провінцій країни та центральних міст відкриють всі школи, починаючи від сьогодні, а ще 30 відкривають початкові школи та дитячі сади.

Десять інших населених пунктів, включаючи основні міста Ханой і Хошимін, пізніше відновлять навчання в початкових школах і дитячих садах.

"У багатьох школах переставлені парти, в той час як іншим довелося подумати про поділ класів на більш дрібні, але в багатьох школах виникають труднощі з дотриманням мінімальної відстані в один метр серед учнів через брак вчителів і класних кімнат", - йдеться в повідомленні інформаційного агентства В'єтнаму.

Крім того, деякі школи змінили розклад занять і будуть продовжувати викладати через Інтернет і по телебаченню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині почався другий етап ослаблення карантину. У деяких регіонах країни відкрилися школи, церкви й торгові центри.

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