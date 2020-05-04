У В'єтнамі більшість учнів повернулися на навчання після 3-місячної перерви

Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

У країні послаблюють карантин

У понеділок, 4 травня, більшість з 22 мільйонів учнів у В'єтнамі повернулися на навчання після тримісячної перерви, введеної через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, 18 з 63 провінцій країни та центральних міст відкриють всі школи, починаючи від сьогодні, а ще 30 відкривають початкові школи та дитячі сади.