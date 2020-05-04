У В'єтнамі більшість учнів повернулися на навчання після 3-місячної перерви

Десять інших населених пунктів, включаючи основні міста Ханой і Хошимін, пізніше відновлять навчання в початкових школах і дитячих садах.
"У багатьох школах переставлені парти, в той час як іншим довелося подумати про поділ класів на більш дрібні, але в багатьох школах виникають труднощі з дотриманням мінімальної відстані в один метр серед учнів через брак вчителів і класних кімнат", - йдеться в повідомленні інформаційного агентства В'єтнаму.
Крім того, деякі школи змінили розклад занять і будуть продовжувати викладати через Інтернет і по телебаченню.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині почався другий етап ослаблення карантину. У деяких регіонах країни відкрилися школи, церкви й торгові центри.