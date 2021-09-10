Вьетнам откроет курортный остров для туристов: кому будет разрешен въезд

Отмечено, что посетить остров смогут полностью вакцинированные туристы, либо с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Путешествующие смогут добраться на остров чартерными или коммерческими рейсами.

Местные власти заявляют, что перед открытием курортного острова будут вакцинированы все жители, проживающие на нем.

После этого Фукуок будет открыт для гостей из-за рубежа по схеме "закрытой туристической модели", когда их перемещение будет ограничено пределами острова.

Решение об открытии Фукуока связывают с кризисной ситуацией, с которой столкнулся туристический бизнес после введения локдауна.