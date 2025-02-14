Ветерани навчатимуть українців військовій підготовці: постанова Кабміну

В Україні створять мережу центрів підготовки до нацспротиву

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні планують створити центри підготовки до нацспротиву. На першому етапі збираються набрати інструкторів.

"Йдеться про системну підготовку цивільного населення до спротиву агресору. Особливо це стосується областей, які межують з Росією, яка і після війни залишиться нашим ворожим сусідом", - розповіла заступниця глави Офісу президента Ірина Верещук.

Вона зазначила, що така система нацспротиву буде однією зі складових архітектури стримування потенційної агресії.

"На сьогоднішній міжвідомчій нараді обговорювали проєкт постанови уряду щодо створення мережі центрів підготовки громадян до національного спротиву. Лідерами процесу тут є Міноборони та ТРО ЗСУ. Основна робота - за обласними владами. Дуже важлива роль належить волонтерським організаціям", - констатувала Верещук.

Вона додала, що перший та найважливіший етап - це підготовка достатньої кількості інструкторів.

"Тут, звісно, ми дивимось на ветеранів і волонтерів, як на джерело хороших кадрів", - зазначила заступниця глави ОП.

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