Ветерани можуть отримати компенсацію за купівлю житла: інструкція

Україна заклала в бюджеті на 2024 рік фінансування для забезпечення житлом ветеранів війни та членів сімей загиблих захисників і захисниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Йдеться про близько 5,75 млрд гривень. Таким чином, може бути виплачена компенсація на придбання житла понад 2000 осіб за трьома програмами Мінветеранів.

Отримати компенсацію мають право

особи з інвалідністю внаслідок війни І та II групи (АТО/ООС/заходи оборони, участь у бойових діях на території інших держав);

ВПО, які є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни III групи (АТО/ООС до 1 червня 2018 року). Рік перебування в базі даних ВПО – до 24 лютого 2022 року;

члени сім’ї особи, яка загинула (зникла безвісти), померла внаслідок АТО/ООС/заходів оборони, участі у бойових діях на території інших держав.

Інфографіка

Подати документи для отримання компенсації на придбання житла можна в ЦНАП або орган соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку.

Фото: Інфографіка (minre.gov.ua)

Корисна інформація для ветеранів

За оцінками уряду, після війни в Україні може бути близько 4 млн ветеранів. До Верховної ради внесли законопроєкт щодо змін внутрішньої політики у ветеранській сфері.

Нагадаємо, раніше у Мінветеранів пояснювали, як отримати статус УБД цивільним, які захищали Україну.

Детальніше про те, чому військовим досі складно отримати статус учасника бойових дій і навіщо він потрібен - у матеріалі РБК-Україна.