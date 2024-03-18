Ветерани з ампутаціями вже навесні планують зіграти перші матчі за "Шахтар"

"У нас було завдання за два тижні набрати команду і провести тренування. І воно відбулося десь 19−20 лютого. Тому за два тижні ми справилися. Ми не хвилюємося, що постійно немає повноцінної команди у 14−15 хлопців. На першому занятті їх взагалі четверо було. І це нормально. Вони потренувалися, пішли додому і розповіли там своїм знайомим. Ми це зняли і показали. У нас тренується уже стабільно сім людей і двоє ще на реабілітації. Тобто загалом дев’ять. Тому ще місяць, я думаю, і буде повна команда", - зазначив Юрій Свиридов.

Наразі в Україні всього три команди з людей, які втратили кінцівки.