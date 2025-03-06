Ветеранам війни надаватимуть слухові апарати від держави: як отримати безкоштовно

Військовослужбовці та ветерани, які мають порушення слуху, можуть безкоштовно отримати слухові апарати в рамках державної програми. МОЗ уперше централізовано закупило 24 тисячі інноваційних пристроїв, які вже доступні у 43 медичних закладах по всій Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство у справах ветеранів України .

Повідомляється, що ця ініціатива спрямована на подолання "невидимих" травм війни, які хоч і не мають зовнішніх проявів, але значно впливають на якість життя ветеранів.

Слуховий апарат безоплатно можуть отримати:

ветерани війни та військовослужбовці з порушеннями слуху, які ще не мають статусу інвалідності;

діти та дорослі з інвалідністю.

На зустрічі громадськості з ветеранами та представниками Міністерства охорони здоров’я і Міністерства у справах ветеранів обговорили питання слухопротезування, реабілітації та боротьби з упередженнями щодо носіння слухових апаратів.

Зазначається, що процедура отримання слухового апарата є простою та прозорою. Детальна інформація про необхідні документи та порядок дій доступна на сайті МОЗ. Також розроблено спеціальний путівник, у якому покроково описано, як отримати пристрій у кожному регіоні.