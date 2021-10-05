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Ветерана АТО Кухарчука оставили в СИЗО из-за акции возле ОП

Автор: Илона Свиридова

Апелляционный суд Киева принял решение оставить в СИЗО участника акции протеста возле Офиса президента в Киеве Дмитрия Кухарчука до 28 октября. Второго ветерана АТО из Черкасс - Олега Довбыша - отправили под ночной домашний арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера "Национального корпуса" Андрея Билецкого в Telegram-канале.

"Иначе, чем шизофренией, это решение назвать нельзя. Прокуроры так и не предоставили адекватных доказательств ни по делу, ни по обоснованию столь жесткой меры пресечения. Рано или поздно друг Слип будет на свободе", - подытожил он.

Ранее этот же суд пришел к выводу о необоснованности решения следственного судьи Печерского суда по содержания в СИЗО ветеранов Олега Довбыша и назначил другую меру пресечения - ночной домашний арест (с 22 до 6 утра) до 28 октября.

Напомним, Дмитрий Кухарчук был инициатором акции 23 августа под Черкассами - тогда ветераны пытались задать вопрос президенту о его политике относительно фронта и войны на Донбассе.

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Офис президентаСИЗО