Ветеран "Вегаса" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

33-річний вінгер відіграв провідну роль у протистоянні з "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:2) на виїзді. Він тричі розписався у воротах Шестьоркіна.

У першому періоді команди обмінялися шайбами – на гол Ремпала від господарів льоду відповів Вілер. У другій же 20-хвилинці відзначилися лише хокеїсти "Голден Найтс". Колесар вивів "Вегас" вперед, а Оді-Маршессо розкішно поклав у дальній кут із лівої зони вкидання.

Останній продовжив феєрити у фінальному періоді. Спершу він зіграв на добиванні від борту після кидка Барбашева. А після шайби Какко відправив "диск" у порожні ворота на останній хвилині.

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Сент-Луїса" Павєл Бучнєвіч і нападник "Колорадо" Логан О'Коннор. Обидва оформили дублі та віддали по одній результативній передачі. Росіянин доклався до перемоги над "Сіетлом" (4:3 ОТ), а американець – до розгрому "Лос-Анджелеса" (5:1).

Усі результати вечора в НХЛ: