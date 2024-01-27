ua en ru
Сб, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ветеран "Вегаса" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Нью-Йорк, Субота 27 січня 2024 11:00
UA EN RU
Ветеран "Вегаса" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Джонатан Оді-Маршессо проявив результативність у Нью-Йорку (twitter.com/GoldenKnights)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали крайнього нападника "Вегас Голден Найтс" Джонатана Оді-Маршессо найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

33-річний вінгер відіграв провідну роль у протистоянні з "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:2) на виїзді. Він тричі розписався у воротах Шестьоркіна.

У першому періоді команди обмінялися шайбами – на гол Ремпала від господарів льоду відповів Вілер. У другій же 20-хвилинці відзначилися лише хокеїсти "Голден Найтс". Колесар вивів "Вегас" вперед, а Оді-Маршессо розкішно поклав у дальній кут із лівої зони вкидання.

Останній продовжив феєрити у фінальному періоді. Спершу він зіграв на добиванні від борту після кидка Барбашева. А після шайби Какко відправив "диск" у порожні ворота на останній хвилині.

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Сент-Луїса" Павєл Бучнєвіч і нападник "Колорадо" Логан О'Коннор. Обидва оформили дублі та віддали по одній результативній передачі. Росіянин доклався до перемоги над "Сіетлом" (4:3 ОТ), а американець – до розгрому "Лос-Анджелеса" (5:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Пітсбург" – "Флорида" – 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:2)
  • "Рейнджерс" – "Вегас" – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
  • "Колорадо" – "Лос-Анджелес" – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
  • "Сіетл" – "Сент-Луїс" – 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

До слова, напередодні форвард "Монреаля" Монахен став першою зіркою з трьома пунктами проти "Айлендерс".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Допомога для ВПО, комуналка та відключення боржників: що зміниться з 1 лютого в Україні
Допомога для ВПО, комуналка та відключення боржників: що зміниться з 1 лютого в Україні
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії