Ветеран "Вегаса" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео
Оглядачі Національної хокейної ліги обрали крайнього нападника "Вегас Голден Найтс" Джонатана Оді-Маршессо найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
33-річний вінгер відіграв провідну роль у протистоянні з "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:2) на виїзді. Він тричі розписався у воротах Шестьоркіна.
У першому періоді команди обмінялися шайбами – на гол Ремпала від господарів льоду відповів Вілер. У другій же 20-хвилинці відзначилися лише хокеїсти "Голден Найтс". Колесар вивів "Вегас" вперед, а Оді-Маршессо розкішно поклав у дальній кут із лівої зони вкидання.
Останній продовжив феєрити у фінальному періоді. Спершу він зіграв на добиванні від борту після кидка Барбашева. А після шайби Какко відправив "диск" у порожні ворота на останній хвилині.
До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Сент-Луїса" Павєл Бучнєвіч і нападник "Колорадо" Логан О'Коннор. Обидва оформили дублі та віддали по одній результативній передачі. Росіянин доклався до перемоги над "Сіетлом" (4:3 ОТ), а американець – до розгрому "Лос-Анджелеса" (5:1).
Усі результати вечора в НХЛ:
- "Пітсбург" – "Флорида" – 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:2)
- "Рейнджерс" – "Вегас" – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
- "Колорадо" – "Лос-Анджелес" – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
- "Сіетл" – "Сент-Луїс" – 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)
До слова, напередодні форвард "Монреаля" Монахен став першою зіркою з трьома пунктами проти "Айлендерс".
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