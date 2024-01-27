Ветеран "Вегаса" с хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео
Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали крайнего нападающего "Вегас Голден Найтс" Джонатана Оди-Маршессо лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
33-летний вингер сыграл ведущую роль в противостоянии с "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:2) на выезде. Он трижды расписался в воротах Шестеркина.
В первом периоде команды обменялись шайбами – на гол Ремпала от хозяев льда ответил Уилер. Во второй же 20-минутке отличились только хоккеисты "Голден Найтс". Колесар вывел "Вегас" вперед, а Оди-Маршессо роскошно положил в дальний угол из левой зоны вбрасывания.
Последний продолжил феерить в финальном периоде. Сначала он сыграл на добивании от борта после броска Барбашева. А после шайбы Какко отправил "диск" в пустые ворота на последней минуте.
В тройку звезд вечера также попали вингер "Сент-Луиса" Павел Бучневич и нападающий "Колорадо" Логан О'Коннор. Оба оформили дубли и отдали по одной результативной передаче. Россиянин приложился к победе над "Сиэтлом" (4:3 ОТ), а американец – к разгрому "Лос-Анджелеса" (5:1).
Все результаты вечера в НХЛ:
- "Питтсбург" – "Флорида" – 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:2)
- "Рейнджерс" – "Вегас" – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
- "Колорадо" – "Лос-Анджелес" – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
- "Сиэтл" – "Сент-Луис" – 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)
К слову, накануне форвард "Монреаля" Монахан стал первой звездой с тремя пунктами против "Айлендерс".
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