Ветеран "Вегаса" с хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

33-летний вингер сыграл ведущую роль в противостоянии с "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:2) на выезде. Он трижды расписался в воротах Шестеркина.

В первом периоде команды обменялись шайбами – на гол Ремпала от хозяев льда ответил Уилер. Во второй же 20-минутке отличились только хоккеисты "Голден Найтс". Колесар вывел "Вегас" вперед, а Оди-Маршессо роскошно положил в дальний угол из левой зоны вбрасывания.

Последний продолжил феерить в финальном периоде. Сначала он сыграл на добивании от борта после броска Барбашева. А после шайбы Какко отправил "диск" в пустые ворота на последней минуте.

В тройку звезд вечера также попали вингер "Сент-Луиса" Павел Бучневич и нападающий "Колорадо" Логан О'Коннор. Оба оформили дубли и отдали по одной результативной передаче. Россиянин приложился к победе над "Сиэтлом" (4:3 ОТ), а американец – к разгрому "Лос-Анджелеса" (5:1).

Все результаты вечера в НХЛ: