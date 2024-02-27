Ветеран "Вашингтона" з шайбою в час рекорду очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

34-річний американець доклався до впевненої перемоги над "Оттавою" (6:3). Він закинув одну зі шайб "Кепіталз".

"Вашингтон" повів у рахунку після гола Протаса. Натомість Карлсон подвоїв перевагу господарів, реалізувавши більшість низовим пострілом після вкидання. Утім, "Сенаторз" швидко відігралися зусиллями Бетерсона та Пінто. Та ще до кінця першого періоду "Кепіталз" були попереду після шайб Пачіоретті та Маленстайна.

Закріпив перевагу столичної команди дублем Лап'єр. Гол Брейді Ткачука лише підсолодив гіркоту поразки "Оттави". Та головним героєм зустрічі залишився Карлсон, який вийшов на перше місце за кількістю матчів серед оборонців "Вашингтона" (984 поєдинки).

До трійки зірок вечора також потрапили оборонець "Едмонтона" Еван Бушар і вінгер "Бостона" Давід Пастрняк. Перший голом і асистом доклався до перемоги над "Лос-Анджелесом" (4:2). Натомість другий дублем і результативною передачею не врятував від поразки "Сіетлу" (3:4 Б).

Усі результати вечора в НХЛ: