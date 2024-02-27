Ветеран "Вашингтона" с шайбой во время рекорда возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

34-летний американец приложился к уверенной победе над "Оттавой" (6:3). Он забросил одну из шайб "Кэпиталз".

"Вашингтон" повел в счете после гола Протаса. Карлсон удвоил преимущество хозяев, реализовав большинство низовым выстрелом после вбрасывания. Впрочем, "Сенаторз" быстро отыгрался усилиями Бетерсона и Пинто. Еще до конца первого периода "Кэпиталз" были впереди после шайб Пачиоретти и Маленстайна.

Закрепил преимущество столичной команды дублем Лапьер. Гол Брэди Ткачука лишь подсластил горечь поражения "Оттавы". Но главным героем встречи остался Карлсон, вышедший на первое место по количеству матчей среди защитников "Вашингтона" (984 поединка).

В тройку звезд вечера также попали защитник "Эдмонтона" Эван Бушар и вингер "Бостона" Давид Пастрняк. Первый голом и ассистом приложился к победе над "Лос-Анджелесом" (4:2). В свою очередь второй дублем и результативной передачей не спас от поражения "Сиэтлу" (3:4 Б).

Все результаты вечера в НХЛ: