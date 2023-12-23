Ветеран "Детройта" с дублем и ассистом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли приложился к победе "Ред Уингз" в бешеной перестрелке с "Филадельфией" (7:6 Б). Он забросил две шайбы, ассистировал одноклубнику и реализовал решающий буллит.

Кейн к середине стартового периода отличился дважды. Сначала он сыграл на добивании после броска Ларкина, а затем протолкнул шайбу за линию в молниеносной атаке "Детройта". "Флайерз" ответили голом Бринка, но хозяева забили еще трижды – Спронг, Комфер и Гостисбер с передачи Кейна.

Впрочем, во второй и третьей 20-минутках "Филадельфия" сумела отыграться. Более того, после шайб Кутюрье, Фроста, Хэтэуэя, Лотона и Типпетта, гости вышли вперед. Пришлось брать ответственность на себя Ларкину, чтобы перевести игру в овертайм. После безголевой пятиминутки детройтцы Рэймонд и Кейн реализовали буллиты.

В топ-тройку звезд также попали вингер "Детройта" Алекс Дебринкэт и нападающий "Виннипега" Габриэль Виларди. Первый отдал 3 результативных передачи в противостоянии с "Флайерз" (7:6 Б). Второй оформил шайбу и отдал ассист в разгроме "Бостона" (5:1).

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