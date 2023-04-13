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Ветеран "Чикаго" домінантним данком декласував оборону "Торонто": момент дня в НБА

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Торонто, Четвер 13 квітня 2023 12:22
Ветеран "Чикаго" домінантним данком декласував оборону "Торонто": момент дня в НБА Фото: Розкішний слемданк Демара Дерозана (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив легкий форвард "Чикаго Буллз" Демар Дерозан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

33-річний американець підкорив моментом у стартовій чверті проти "Торонто". На лінії штрафних кидків він отримав передачу Лавіна та полетів під щит. Там форвард не звернув уваги на опір двох опонентів і через їхні руки вгатив м'яч у кошик згори.

Стараннями форварда та інших чикагців "Буллз" здобули перемогу над "Рапторз" (109:105) та пробилися у фінал турніру плей-ін. Там за останню путівку в плей-офф сезону від Східної конференції "Чикаго" позмагається з "Маямі".

Сам Дерозан провів на паркеті понад 38 хвилин. За цей час він встиг набрати 23 очки, зробив 7 підбирань і віддав 3 передачі. Найрезультативнішим у матчі став одноклубник ветерана Зак Лавін (39 пунктів).

Хто такий Демар Дерозан

Уродженець Каліфорнії, на студентському рівні виступав за ЮСК "Троянс". Обраний "Торонто" під 9-м номером драфту НБА-2009.

Провів у складі "Рапторз" 9 сезонів поспіль. Перед кампанією 2018/19 разом із Якобом Пьолтлем перебрався до "Сан-Антоніо" в обмін на Кавая Леонарда та Денні Гріна. У лавах "Чикаго" проводить другий сезон. Шестиразовий учасник Матчу всіх зірок НБА, виграв "золото" Олімпіади-2016 в складі збірної США.

На честь Дерозана "Троянс" вивели з обігу 10-й номер. Намагається підвищити обізнаність про системний червоний вовчак, із яким довго бореться його матір. Зізнався у депресії та пропагує підвищення уваги НБА до психологічних проблем баскетболістів.

До слова, на Заході "Оклахома" вирвала путівку до фіналу плей-ін перемогою над "Новим Орлеаном.

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