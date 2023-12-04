Ветеран "Бостона" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

35-річний канадець гарантував "ведмедям" домашню перемогу над "Коламбусом" (3:1). Капітан команди вшосте в кар'єрі оформив три шайби за матч.

Після безгольового першого періоду в другій 20-хвилинці рахунок відкрили "Блю Джекетс". Це Дженнер зіграв на добиванні після кидка Олів'є. Та зі стартом фінального періоду настав зоряний час Маршана.

Вінгер "Бостона" відквитав шайбу в дебюті, коли класно кинув із правої зони атаки. Далі в більшості він влучив у дев'ятку воріт "Коламбуса". А втретє відзначився Маршан теж за чисельної переваги – холоднокровно кинув під стійку після передачі Захи.

До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Нью-Йорк Рейнджерс" Артємій Панарін і центрфорвард "Міннесоти" Марко Россі. Росіянин оформив хет-трик у перестрілці зі "Сан-Хосе" (6:5). Натомість австрієць дублем доклався до перемоги над "Чикаго" (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ: