Ветеран "Бостона" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали крайнього нападника "Бостон Брюїнз" Бреда Маршана найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
35-річний канадець гарантував "ведмедям" домашню перемогу над "Коламбусом" (3:1). Капітан команди вшосте в кар'єрі оформив три шайби за матч.
Після безгольового першого періоду в другій 20-хвилинці рахунок відкрили "Блю Джекетс". Це Дженнер зіграв на добиванні після кидка Олів'є. Та зі стартом фінального періоду настав зоряний час Маршана.
Вінгер "Бостона" відквитав шайбу в дебюті, коли класно кинув із правої зони атаки. Далі в більшості він влучив у дев'ятку воріт "Коламбуса". А втретє відзначився Маршан теж за чисельної переваги – холоднокровно кинув під стійку після передачі Захи.
До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Нью-Йорк Рейнджерс" Артємій Панарін і центрфорвард "Міннесоти" Марко Россі. Росіянин оформив хет-трик у перестрілці зі "Сан-Хосе" (6:5). Натомість австрієць дублем доклався до перемоги над "Чикаго" (4:1).
Усі результати вечора в НХЛ:
До слова, напередодні зірка "Бостона" Пастрняк очолив хіт-парад героїв із дублем і асистом проти "Торонто".
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