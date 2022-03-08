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Как вести себя за границей украинцам, которым пришлось эвакуироваться: объяснения от СНБО

Автор: Татьяна Самарук

Из-за войны в Украине многие граждане были вынуждены эвакуироваться за границу. Поэтому в СНБО объяснили, как нужно вести себя в чужой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Во-первых, нужно быть вежливыми и толерантными, ведь на данный момент вы - лицо Украины за рубежом.

"У иностранцев, которые часто ассоциировали нас с россиянами, меняется мнение, мы для них - настоящие европейцы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ранее украинцам долго приходилось объяснять, где на карте Украина и на каком языке разговариваем. А сейчас такой вопрос больше не стоит, ведь очень часто иностранцы организуют для украинских беженцев украиноязычные переводы и переводчиков.

Кроме того, если у вас есть возможность работать, то лучше ее использовать. Все потому, что европейцы очень трудолюбивы и считают украинцев такими же.

"Не пользуйтесь хорошим отношением людей слишком долго, покажите, что вы способны позаботиться о себе и не приехали отдыхать", - добавили специалисты.

Ранее мы сообщали, что создали всеукраинскую карту помощи для тех, кто вынужден эвакуироваться.

Также мы писали, какие страны отменили для украинцев визы или упростили въезд.

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