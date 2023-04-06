Весняна негода. Захід України засипало снігом (фото, відео)

На заході України снігопади почалися ще з вечора 5 квітня та продовжувалися вночі. Служба автомобільних доріг повідомляє, що у Тернопільській області місцями випало до 20 сантиметрів снігу. На дорогах вночі працювали спецтехніка.

Крім того, у Тернополі через обледеніння мереж зупинилися тролейбуси. Їх частково замінили автобусами.

Снігопад також накрив Луцьк і Чернівці. Мер Чернівців Роман Клічук попросив водіїв утриматися від поїздок. Поліція повідомляє, що на деяких вулицях міста ускладнений рух через сніг.

В Івано-Франківській та Львівській областях повідомляють про численні ДТП. Водіїв просять бути обережними, адже на дорогах ожеледиця та налипання мокрого снігу.

Крім того, у прикордонних районах ускладнений рух, зокрема через вантажівки. На місці працюють додаткові патрулі поліції.

Фото: на заході України сильні снігопади (galka.if.ua)

У Міненерго повідомили, що через негоду у Чернівецькій та Івано-Франківській областях без світла близько 5 тисяч абонентів.

Запізнення потягів

Через квітневий сніг та мороз запізнюється низка потягів. "Укрзалізниця" попередає про затримки восьми потягів, які курсують через західні області.

Які потяги затримуються:

№715/716 Перемишль - Київ (+2 год 17 хв);

№113/114 Харків - Львів (+1 год 55 хв);

№55/56 Київ-Пас. - Івано-Франківськ (+45 хв);

№129/130 Ворохта - Кременчук (+39 хв);

№149/150 Чернівці - Полтава-Півд. (+39 хв);

№59/60 Київ-Пас. - Чоп (+34 хв);

№5/6 Запоріжжя - Ясіня (+32 хв);

№49/50 Київ-Пас. - Трускавець (+30 хв).

Яка ситуація в інших областях

Синоптики попереджають, що сьогодні Україну накриє циклон, який принесе опади. На заході очікується сніг, а в інших областях України - дощ. Попри те, що погода буде з позначкою плюс, можливі сильні пориви вітру, а у деяких північних та центральних районах туман.

Так, сильний туман сьогодні зранку спостерігався у Вінницькій області. Водіїв закликають бути обачними на дорогах.

Фото: українців попереджають про туман (t.me/vinnitsa_info)