Весняна негода. Захід України засипало снігом (фото, відео)

Погода в Україні 6 квітня різко погіршилася, а західні області засипало снігом. Через негоду у деяких регіонах зупинився громадський транспорт, тому водіїв закликають утриматися від поїздок.
Детально про квітневі снігопади та наслідки негоди - у матеріалі РБК-Україна нижче.
На заході України снігопади почалися ще з вечора 5 квітня та продовжувалися вночі. Служба автомобільних доріг повідомляє, що у Тернопільській області місцями випало до 20 сантиметрів снігу. На дорогах вночі працювали спецтехніка.
Крім того, у Тернополі через обледеніння мереж зупинилися тролейбуси. Їх частково замінили автобусами.
Снігопад також накрив Луцьк і Чернівці. Мер Чернівців Роман Клічук попросив водіїв утриматися від поїздок. Поліція повідомляє, що на деяких вулицях міста ускладнений рух через сніг.
В Івано-Франківській та Львівській областях повідомляють про численні ДТП. Водіїв просять бути обережними, адже на дорогах ожеледиця та налипання мокрого снігу.
Крім того, у прикордонних районах ускладнений рух, зокрема через вантажівки. На місці працюють додаткові патрулі поліції.
Фото: на заході України сильні снігопади (galka.if.ua)
У Міненерго повідомили, що через негоду у Чернівецькій та Івано-Франківській областях без світла близько 5 тисяч абонентів.
Через квітневий сніг та мороз запізнюється низка потягів. "Укрзалізниця" попередає про затримки восьми потягів, які курсують через західні області.
Які потяги затримуються:
Синоптики попереджають, що сьогодні Україну накриє циклон, який принесе опади. На заході очікується сніг, а в інших областях України - дощ. Попри те, що погода буде з позначкою плюс, можливі сильні пориви вітру, а у деяких північних та центральних районах туман.
Так, сильний туман сьогодні зранку спостерігався у Вінницькій області. Водіїв закликають бути обачними на дорогах.
Фото: українців попереджають про туман (t.me/vinnitsa_info)
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