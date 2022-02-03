Весной начнется масштабная реконструкция трассы "Киев - Чоп"

Уже к концу этого года в пределах Ровенской области планируют полностью отремонтировать трассу М-06 "Киев - Чоп". Самый масштабный проект области за последние 10 лет реализуют в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенской ОГА.

Областной глава Виталий Коваль рассказал, что тендер на ремонт уже объявлен. Ему неоднократно приходилось получать жалобы по поводу неудовлетворительного состояния дороги, но скоро это останется в прошлом.

В планах провести полную замену слоя из щебеночно-мастикового асфальтобетона на отрезке от границы с Житомирской областью до Львовской, что составляет 174 километра.

"Дорога была построена еще в 2011 году. Гарантийный срок ее эксплуатации уже истек", - добавляется в сообщении.