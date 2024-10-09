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З весни в Україні стало у п'ять разів більше мобілізованих, - німецький генерал

Фото: у Німеччини відзначили прогрес у мобілізації в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З весни в Україні стало у п'ять разів більше мобілізованих. Ситуація з артилерією на фронті покращилася - перевага росіян зменшилася.

Про це заявив керівник спеціального штабу з питань України у Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Як зазначає видання, у Бундесвері бачать великий прогрес у мобілізації в Україні

"Ми маємо уявлення про кількість українських призовників. І вона значно зросла з весни, а саме в п'ятизначному діапазоні", - заявив Фройдінг.

За його словами, українська армія також отримує більше боєприпасів, тому перевага російських військ в артилерії зменшилася.

"Артилерійська перевага росіян уже не така висока, як навесні. Вона зменшилася з восьми до одного до приблизно трьох до одного", - зазначив німецький генерал.

 

Проблеми зі снарядами

Нагадаємо, що взимку 2023 року в Україні почали говорити про проблеми з постачаннями боєприпасів для артилерії. В Європейському союзі ініціювали проєкт з виробництва мільйона артилерійських снарядів для України. Планувалося, що до березня 2024 року Україна має отримати мільйон боєприпасів, проте постачання затримуються.

На тлі цього Чехія створила власну ініціативу для закупівлі боєприпасів для української армії у третіх країнах. Українські виробництва також наростили виробництво снарядів.

Як нещодавно повідомили в Міноборони, перевага російської армії в артилерійських снарядах на фронті скоротилася майже втричі.

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