Вертоліт та 910 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 8 лютого, склали 910 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 392 380 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 31 ракету, 14 дронів та 20 ББМ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно склали:
В Україні на фронті протягом доби сталися 92 бойові зіткнення. Ворог активно штурмує Авдіївку та намагається захопити низку інших населених пунктів Донецької області.
Як уточнюють в Інституті вивчення війни, позиційні бойові дії на фронті продовжуються вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, в районі Бахмута, на заході Запорізької області, біля Новомихайлівки Донецької області та в районі н.п. Кринки Херсонської області. Російські загарбники намагаються просунутися під Авдіївкою.
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