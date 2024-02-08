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Вертоліт та 910 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 8 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 8 лютого, склали 910 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 392 380 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 31 ракету, 14 дронів та 20 ББМ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 392380 (+910) осіб ліквідовано;
  • танків - 6383 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 11899 (+20) од.;
  • артилерійських систем - 9411 (+24) од.;
  • РСЗВ - 980 од.;
  • засоби ППО - 666 (+1) од.;
  • літаків - 332 од.;
  • гелікоптерів - 325 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7191 (+14) од.;
  • крилаті ракети - 1880 (+31) од.;
  • кораблі/катери - 24 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12513 (+27) од.;
  • спеціальна техніка - 1505 (+8) од.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталися 92 бойові зіткнення. Ворог активно штурмує Авдіївку та намагається захопити низку інших населених пунктів Донецької області.

Як уточнюють в Інституті вивчення війни, позиційні бойові дії на фронті продовжуються вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, в районі Бахмута, на заході Запорізької області, біля Новомихайлівки Донецької області та в районі н.п. Кринки Херсонської області. Російські загарбники намагаються просунутися під Авдіївкою.

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Війна в Україні