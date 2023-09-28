Вертоліт NASA Ingenuity встановив рекорд швидкості польоту на Марсі

Під час свого шістдесятого польоту на Марсі вертоліт Ingenuity встановив рекордну для себе швидкість. До цього польоту рекорд був 24 км/година.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт NASA.
На сайті NASA зазначено, що гелікоптер вирушив з точки Airfield Sigma і приземлився у точці Airfield Tau. Відстань між точками становила 340 метрів. Вертоліт Ingenuity здійснив політ, розігнавшись до 28,8 км/год.
Політ проходив на висоті 16 метрів і тривав 2 хвилини та 21 секунду.
Вертоліт сумарно здійснив 60 польотів, пролетів дистанцію за 13,6 км.
Раніше ми повідомляли, що вертоліт Ingenuity підкорив рекордну для себе висоту 20 метрів. Політ був у одній точці. Попередній рекорд складав 18 метрів.
Це перше випробування польоту інших планетах. Вага апарату складає 1,8 кг на Землі та 0,68 кг на Марсі. Ingenuity провів у польоті 108,8 хвилин.
Керують вертольотом із Землі: подають команди, а потім зчитують дані. Спочатку NASA планувало здійснити п'ять польотів.
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