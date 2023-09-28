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Вертоліт NASA Ingenuity встановив рекорд швидкості польоту на Марсі

Фото: Вертоліт Ingenuity встановив рекорд швидкості на Марсі (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Під час свого шістдесятого польоту на Марсі вертоліт Ingenuity встановив рекордну для себе швидкість. До цього польоту рекорд був 24 км/година.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт NASA.

На сайті NASA зазначено, що гелікоптер вирушив з точки Airfield Sigma і приземлився у точці Airfield Tau. Відстань між точками становила 340 метрів. Вертоліт Ingenuity здійснив політ, розігнавшись до 28,8 км/год.

Політ проходив на висоті 16 метрів і тривав 2 хвилини та 21 секунду.

Вертоліт сумарно здійснив 60 польотів, пролетів дистанцію за 13,6 км.

Попередні випробування Ingenuity

Раніше ми повідомляли, що вертоліт Ingenuity підкорив рекордну для себе висоту 20 метрів. Політ був у одній точці. Попередній рекорд складав 18 метрів.

Це перше випробування польоту інших планетах. Вага апарату складає 1,8 кг на Землі та 0,68 кг на Марсі. Ingenuity провів у польоті 108,8 хвилин.

Керують вертольотом із Землі: подають команди, а потім зчитують дані. Спочатку NASA планувало здійснити п'ять польотів.

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