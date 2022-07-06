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Вертолет и самолет, принадлежащий семье Медведчука, передали на фронт

Фото: Виктор Медведчук (скрин видео)
Автор: Евгений Прокопенко

Правоохранители передали ВСУ вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

По ходатайству Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на вертолет и самолет, которым пользовалась семья народного депутата Украины, подозреваемого в госизмене.

Сейчас правоохранителями изъято это имущество и передано в пользование Вооруженным силам Украины.

Ранее по ходатайству прокуроров был наложен арест на комплекс "Медвежья дубрава" и другие активы, конечным бенефициаром которых является жена народного депутата Украины Оксана Марченко.

Напомним, суд Львова 23 июня, начал рассмотрение обвинений против Виктора Медведчука.

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Виктор Медведчук