Вертолет и самолет, принадлежащий семье Медведчука, передали на фронт

Правоохранители передали ВСУ вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Виктора Медведчука.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
По ходатайству Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на вертолет и самолет, которым пользовалась семья народного депутата Украины, подозреваемого в госизмене.
Сейчас правоохранителями изъято это имущество и передано в пользование Вооруженным силам Украины.
Ранее по ходатайству прокуроров был наложен арест на комплекс "Медвежья дубрава" и другие активы, конечным бенефициаром которых является жена народного депутата Украины Оксана Марченко.
Напомним, суд Львова 23 июня, начал рассмотрение обвинений против Виктора Медведчука.
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