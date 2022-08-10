UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вертолет России снова нарушил воздушное пространство Эстонии: посла вызвали "на ковер" в МИД

Иллюстративное фото: вертолет России снова нарушил воздушное пространство Эстонии (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии. Таллин вызвал посла РФ, чтобы вручить ему ноту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Эстонии.

По информации ВС, во вторник, 9 августа, вечером российский вертолет Ми-8 без предупреждений зашел в воздушное пространство Эстонии в районе пограничного перехода Койдула, который находится в юго-восточной части страны.

"Вертолет находился в воздушном пространстве Эстонии почти одну минуту. У него не было плана полета, транспондер был выключен", - рассказали в ВС.

Отмечается, что после инцидента в МИД Эстонии вызвали российского посла и вручили ему ноту. Этот случай был уже третьим нарушением воздушного пространства страны Россией за 2022 год.

Напомним, 21 июня российский вертолет "Ми-8" во время военных учений залетел на территорию Эстонии. Таллин вызвал посла РФ для объяснений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЭстония