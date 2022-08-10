Вертолет России снова нарушил воздушное пространство Эстонии: посла вызвали "на ковер" в МИД

Российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии. Таллин вызвал посла РФ, чтобы вручить ему ноту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Эстонии.
По информации ВС, во вторник, 9 августа, вечером российский вертолет Ми-8 без предупреждений зашел в воздушное пространство Эстонии в районе пограничного перехода Койдула, который находится в юго-восточной части страны.
"Вертолет находился в воздушном пространстве Эстонии почти одну минуту. У него не было плана полета, транспондер был выключен", - рассказали в ВС.
Отмечается, что после инцидента в МИД Эстонии вызвали российского посла и вручили ему ноту. Этот случай был уже третьим нарушением воздушного пространства страны Россией за 2022 год.
Напомним, 21 июня российский вертолет "Ми-8" во время военных учений залетел на территорию Эстонии. Таллин вызвал посла РФ для объяснений.
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