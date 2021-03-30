Вертолет и 1 млн долларов наличными: мэр Днепра опубликовал декларацию

В декларации указано, что Филатов в Днепре имеет квартиру площадью 279, 6 кв.м., его жена Марина Филатова владеет квартирами в Киеве, площадь которой составляет 212,5 кв.м, и в Днепре.

На Филатова записан жилой дом с хозяйственными постройками и сооружениями площадью 1395 кв. м., который находится в деревне Подгороднее. Его жена владеет двумя земельными участками, площадью 1378 и 442 кв.м, а мэр Днепра четырьмя земельными участками.

У семьи есть 10 парковочных мест. Филатов указал в декларации автомобили Mercedes S600L 2012, Jaguar XJS Convert 1989, Mercedes-Benz 200 1969, Dodge RAM 2008. Также мэру принадлежат два мотоцикла (Triumph Scrambler 2006 и Honda XR250 1999).

Его супруге принадлежат Porsche Panamera 2012, Porsche Cayenne 2008, Porsche Carrera 911 2007. У них есть гидроцикл, вертолет Eurocopter AS350B2 2007 и парусно-моторное судно "Русич".

Филатов владеет акциями в "Тернопольоблэнерго", ОАО "ИПП "Энергия", "Львовоблэнерго", "Полтаваоблнерго", "Черниговоблэнерго", ОАО "Облэнергодобыча".

Филатов в декларации указал, что на посту мэра Днепра за прошлый год получил 368 615 гривен, от предоставления помещений в аренду - почти 994 тысячи гривен. Его жена от занятия предпринимательской деятельностью заработала 926,3 тысяч гривен за прошлый год и от предоставления имущества в аренду - 660 тысяч гривен.

От публичного акционерного общества "Энергия" Филатов получил 9 513 913 гривен дивидендов. У мэра Днепра наличными 990 тысяч гривен, более 1 млн долларов, на банковском счету лежат 114 608 гривен.