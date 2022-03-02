Не верьте дезинформации. Киев стоит и будет стоять, - Кличко

"Враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливал Белую Церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле. Мы готовимся и будем защищать Киев! Я призываю всех киевлян не терять выдержку. Не верить дезинформации. Враг распространяет много лжи, чтобы сломать украинцев. Доверяйте только официальным ресурсам", - заявил Кличко.

Он выразил уверенность, что столица выстоит.

"Киев стоит и будет стоять. Мы будем драться", - заявил Кличко.