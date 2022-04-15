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Вероятность ракетных ударов по Киеву остается высокой, - Пентагон

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Вашингтон, Пятница 15 апреля 2022 02:49
Вероятность ракетных ударов по Киеву остается высокой, - Пентагон Крылатая ракета (Фото: gordonua.com)
Автор: Константин Широкун

В Министерстве обороны США заявили, что Киев и другие города Украины продолжают находиться под угрозой ракетных обстрелов с российской стороны. Отвод российских войск от Киева и Чернигова серьезно не изменил эту ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Да, конечно, у России есть возможность нанести удар по Киеву. Несмотря на отвод войск от столицы, сохраняется большая вероятность ракетных ударов",- подчеркнул Кирби в ответ на просьбу прокомментировать заявления кремля о намерении нацелить свои ракеты на центры принятия решений.

Кирби также отметил, что Россия не предпринимает серьезных мер, чтобы прервать поставки вооружения в Украину из Европы. По его словам, рейсы на перевалочные пункты в регионе по-прежнему осуществляются, так же как и наземное перемещение этого материала на Украине.

"Мы не видели никаких попыток России перекрыть этот поток. И мы просто будем продолжать это делать", — заключил Кирби.

В свою очередь в Минобороны Украины призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что угроза ракетных ударов сохраняется по всей территории страны.

“Угроза ракетных ударов сохраняется по всей территории Украины. Именно поэтому мы предупреждаем, чтобы люди не спешили возвращаться в освобожденные города, и поэтому нужно серьезно относиться к воздушной тревоге. Потому что сейчас все расслабились, привыкли к сообщениям, но на самом деле это серьезная угроза”, - подчеркнула Маляр.

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