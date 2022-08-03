Вероятное наступление оккупантов на Кривой Рог: как город готовится к обороне
Кривой Рог готовится к возможному наступлению российских войск. Город построил глубокую эшелонированную оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Криворожской военной администрации Александра Вилкула в комментарии изданию "Никвести".
Вилкул подтвердил, что оккупанты стягивают военную технику и живую силу в направлении Кривого Рога. Из-за этого увеличилась интенсивность обстрелов города. Однако Кривой Рог готов к возможному штурму россиян.
"У нас построена глубокая эшелонированная оборона и мы готовы к любому варианту развития событий", - отметил Вилкул.
Также, по его словам, постоянно проводится эвакуация в общинах, где проходят боевые действия и которые расположены вблизи линии фронта.
Напомним, Оперативное командование "Юг" предупредило, что оккупанты пытаются собрать ударную группировку для наступления на Кривой Рог.
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