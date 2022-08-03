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Ймовірний наступ окупантів на Кривий Ріг: як місто готується до оборони

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Кривий Ріг, Середа 03 серпня 2022 15:03
Ймовірний наступ окупантів на Кривий Ріг: як місто готується до оборони Фото: Кривий Ріг укріпив оборону та готовий до ймовірного наступу окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кривий Ріг готується до ймовірного наступу російських військ. Місто побудувало глибоку ешелоновану оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула у коментарі виданню "Никвести".

Вілкул підтвердив, що окупанти стягують військову техніку та живу силу у напрямку Кривого Рогу. Через це збільшилася інтенсивність обстрілів міста. Проте Кривий Ріг готовий до можливого штурму росіян.

"У нас збудовано глибоко ешелоновану оборону і ми готові до будь-якого варіанту розвитку подій", - зазначив Вілкул.

Також, за його словами, постійно проводиться евакуація у громадах, де проходять бойові дії та які розташовані поблизу лінії фронту.

Нагадаємо, Оперативне командування "Південь" попередило, що окупанти намагаються зібрати ударне угруповування для наступу на Кривий Ріг.

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