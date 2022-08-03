Ймовірний наступ окупантів на Кривий Ріг: як місто готується до оборони
Кривий Ріг готується до ймовірного наступу російських військ. Місто побудувало глибоку ешелоновану оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула у коментарі виданню "Никвести".
Вілкул підтвердив, що окупанти стягують військову техніку та живу силу у напрямку Кривого Рогу. Через це збільшилася інтенсивність обстрілів міста. Проте Кривий Ріг готовий до можливого штурму росіян.
"У нас збудовано глибоко ешелоновану оборону і ми готові до будь-якого варіанту розвитку подій", - зазначив Вілкул.
Також, за його словами, постійно проводиться евакуація у громадах, де проходять бойові дії та які розташовані поблизу лінії фронту.
Нагадаємо, Оперативне командування "Південь" попередило, що окупанти намагаються зібрати ударне угруповування для наступу на Кривий Ріг.
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