Вернутся через три дня. SpaceX отправила на орбиту первый гражданский экипаж

Многоразовая ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon успешно взлетела с космодрома в Космическом центре Кеннеди. На борту корабля находятся четверо пассажиров, которые не являются профессиональными астронавтами.

Миссию, которая получила название Inspiration4, инициировал и оплатил американский бизнесмен Джаред Айзекман. Он также находится на корабле Crew Dragon.

Кто вошел в экипаж Crew Dragon

Джаред Айзекман - основатель и руководитель компании Shift4 Payments (капитан корабля);

- основатель и руководитель компании Shift4 Payments (капитан корабля); Сиан Проктор - педагог (пилот корабля);

- педагог (пилот корабля); Хейли Арсено - помощница врача из детского исследовательского госпиталя (бортовой врач корабля);

- помощница врача из детского исследовательского госпиталя (бортовой врач корабля); Кристофер Семброски - ветеран Военно-воздушных сил США (бортовой инженер корабля).

Куда летят и когда вернутся

Корабль Crew Dragon должен подняться на орбиту, которая находится выше Международной космической станции и выше орбиты телескопа Hubble. Каждые 90 минут корабль будет делать один оборот вокруг Земли. Еще ни один гражданский экипаж космического корабля не поднимался так высоко.

На Землю корабль Crew Dragon должен вернуться через три дня. Корабль с пассажирами должен приводниться в Атлантическом океане.