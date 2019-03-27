Мы вернемся к политическому диалогу с РФ только когда будет прекращена оккупация, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина может возобновить политический диалог с РФ только после прекращения оккупации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

По его словам, возобновление диалога может произойти только при условии деоккупации и освобождения украинских политических заключенных.

"Только тогда, когда будет прекращена оккупация, когда будут выведены оккупационные войска с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, когда прекратится война, когда будут освобождены украинские политзаключенные, включительно с украинским моряками, мы вернемся к политическому диалогу с РФ", - отметил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Россия будет вынуждена согласиться на ввод миротворцев Организации объединенных наций на оккупированную территорию Донбасса.

Порошенко напомнил, что ранее РФ подписала минские соглашения, которые предусматривают введение миротворцев ООН на Донбассе.

РБК-Украина писало, что закон о реинтеграции Донбасса, который призван восстановить суверенитет над временно оккупированными территориями, вступил в силу 24 февраля 2018 года.

Добавим, ранее генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что задачей миротворцев ООН на Донбассе должна быть реализация минских договоренностей.