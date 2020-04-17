Верланов: впервые в истории Украины схемы по НДС прекращены

Фото: Сергей Верланов (tax.gov.ua)

Глава налоговой подчеркивает, что ГНС пытаются втянуть в большую политику

Впервые в истории Украины схемы по НДС не уменьшились, не "борьба продолжается", а прекращены и это свершившийся факт. Об этом написал председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНС) Сергей Верланов на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Прекращен "атипичный" экспорт пшеницы, сформированный налоговым кредитом из шоколадок, некому продать налоговый кредит за товары, проданные за кэш. Это не мечта, это новая реальность. О ней знают. Знают те, кто воровал из бюджета миллиарды. Знают нечистые на руку правоохранители и налоговики, которые сладко жили на мизерные зарплаты. Знают, и потому готовы на все, чтобы сбить эту команду, которой удалось. Поэтому и уровень и цена (в прямом смысле этого слова) медиа-атаки на нашу команду тоже беспрецедентный", - написал Верланов.

По словам председателя ГНС, сервисный орган, который в сложных условиях эффективно выполняет свои функции, пытаются втянуть в большую политику, используя для этого "факты", которые не имеют никакого подтверждения.

"Я тоже люблю факты и хочу показать, как они выглядят. Так, в 2019 году налоговая впервые за 9 лет выполнила план. В значительной мере, путем увеличения поступлений от НДС. За период работы ГНС (с августа 2019 г. по март 2020 г.) по сравнению с прошлым годом начисления НДС выросли на 14% при росте базы налогообложения всего на 1,9%. Это не мифические, а вполне реальные 20,7 млрд грн, которые дополнительно поступили в бюджет. За этот же период чистое сальдо НДС составило 71,7 млрд грн, тогда как год назад - 45,9 млрд грн. Прирост - 25,8 млрд, или 56,4%", - сообщил Верланов.

Кроме того, добавляет председатель ГНС вся информация о "схемном" кредите (коды ЕГРПОУ, сумма НДС, конкретные операции) ежемесячно доводилась налоговой милиции для отработки, как того требует действующее законодательство.

"И главное - с августа, когда вновь ГНС начала администрировать НДС, поступления данного налога росли, объем минимизационных схем сокращался, а давление на команду налоговой росло. Но поворотным пунктом стало принятие Кабмином постановления №1165 и внедрение ее в феврале 2020 года. Она дала налоговом инструмент, которым мы фактически полностью перекрыли поток денег в карманы мошенников и их покровителей. Это люди, которые десятилетиями воровали миллиарды из госбюджета. Которые связаны с различными финансово-промышленными группами, различными органами государственной власти и различными политическими партиями", - отметил Верланов.

Верланов подчеркивает, что видит своим личным долгом продолжать борьбу с "дельцами," предоставлять сервис плательщикам налогов и обеспечивать поступления в государственный бюджет.

"На следующей неделе мы подробно расскажем о результате декларирования НДС в марте 2020 года. С конкретными цифрами", - резюмировал он.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев опроверг информацию относительно недополучения бюджетом 5 млрд от НДС. По его словам, обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского являются безосновательными и такими, что не находят подтверждения.

Ранее также сообщалось, что в марте Государственная налоговая служба обеспечила поступления с акцизного налога в бюджет на общую сумму 5 млрд 889,2 млн грн, в том числе 5 млрд 583,7 млн грн по подакцизной продукции, производимой на территории Украины, и 305,5 млн грн - с импортируемой.