Верланов: мы очистим ряды службы от тех, кто рассматривает свою должность как место для взяток

В Государственной налоговой службе нет места для тех, кто рассматривает свою должность как средство для получения взяток и злоупотреблений. Каждые такие проявления будут жестко искореняться. Об этом сообщил председатель ГНС Сергей Верланов на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Решительная борьба с коррупцией – одно из главных заданий, которое было поставлено перед каждым налоговиком с момента, когда я возглавил новосозданную ДПС. Мы создаем новую налоговую, которая станет удобным сервисом для налогоплательщиков. Проявления злоупотреблений и коррупционных действий уже получают жесткую оценку и наказание. Если кто-то из чиновников не осознал - правила игры изменились. Так как раньше, больше не будет. Мы очистим ряды службы от тех, кто позорит звание налоговика, и рассматривает свою должность лишь как место для взяток", - заявил Сергей Верланов.

Председатель ГНС подчеркнул, что в сотрудничестве с правоохранителями будет проводиться тщательная работа по очистке службы от взяточников.

"Вместе с правоохранителями, антикоррупционными органами мы будем настойчиво искоренять это позорное явление, что разъедает страну уже много лет и не дает двигаться вперед. В частности, мы вместе со Службой безопасности Украины, уничтожаем старые схемы по несанкционированным действиям со служебной информацией, в том числе в ИТ системах. Налоговая и в дальнейшем будет оказывать любую помощь всем правоохранительным органам в выявлении коррупционных проявлений и проведении необходимых следственных действий", - подчеркнул Верланов.

По его мнению, коррупционный скандал в Одессе возникли серьезные репутационные угрозы для всех сотрудников налоговой. Он считает, что необходимо своей добросовестной работой донести до людей, что в налоговой работает много порядочных людей. Он рассказал также о мерах, воплощает налоговая для предотвращения коррупционных действий.

"Мы уже начали работу над разработкой плана переаттестации всех сотрудников налоговой, который должен быть подан на рассмотрение Кабмину в двухнедельный срок. Мы и в дальнейшем будем мониторить любые подозрения на коррупционные действия, отрабатывать сигналы от налогоплательщиков относительно вымогательства взяток от любых должностных лиц ГНС. С этой целью создается горячая антикоррупционная линия, где каждый, кто имеет информацию о незаконных действиях сотрудников налоговой, сможет проинформировать об известных ему фактах. Ни один виновный в коррупции не уйдет безнаказанным", - сообщил Верланов.

Также глава ГНС пообещал оперативно сообщать о результатах этой работы.